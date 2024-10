Beyond Meat, ein bedeutender Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen, baut sein Angebot in deutschen Supermärkten aus. Die Produkte sind nun verstärkt in den Frischeregalen von Edeka und Kaufland zu finden, teilt das Unternehmen mit. Außerdem habe es die Nährwerte seiner Produkte verbessert.

Fleischersatz-Expansion Beyond Meat erweitert Präsenz in deutschen Supermärkten

Nicht mehr nur tiefgekühlt: Ab sofort finden Verbraucher die Produkte von Beyond Meat auch in den Kühlregalen vieler Supermarktketten. Bildquelle: Beyond Meat

Beyond Meat, ein bedeutender Hersteller pflanzlicher Fleischalternativen, verstärkt nach eigenen Angaben seine Präsenz in deutschen Supermärkten. Die Produkte würden nun verstärkt in den Frischeregalen von Edeka und Kaufland angeboten. Bislang fanden Kunden die Artikel hauptsächlich in Tiefkühlregalen.

Pflanzliche Fleischalternativen zunehmend ein Block in der Kühlung

In fünf Edeka-Regionen, darunter Südwest, Südbayern und Nordbayern, bieten die Märkte die Kernprodukte Beyond Burger, Beyond Sausage und Beyond Hack jetzt im Kühlregal an. Ab Mitte November will Kaufland die Produkte zudem in über 650 Filialen ins Frischeregal bringen, allerdings zunächst nur für begrenzte Zeit.

„Mit der breiten Verfügbarkeit im Kühlregal können jetzt noch mehr Verbraucher und Verbraucherinnen ihre Lieblingsgerichte pflanzlich genießen, wie einen saftigen Burger, ohne Kompromisse!“. So zitiert das Unternehmen Fabian E. Fuchs, Sales Manager Retail für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz bei Beyond Meat. Beyond Meat reagiere damit auf Entwicklungen im Einzelhandel, wo sich pflanzliche Fleischalternativen zunehmend als Block in der Kühlung etabliert hätten.

Um Händlern und Verbrauchern die Wahl zu lassen, können die Beyond Meat Produkte weiterhin auch tiefgekühlt bezogen werden.

Beyond Meat verbessert Nährwerte seiner Produkte

Neben der ausgeweiteten Verfügbarkeit hat Beyond Meat nach eigenen Angaben auch die Nährwerte seiner Produkte verbessert. Die auf Erbsenprotein basierenden Artikel enthalten demnach nun bis zu 36 Prozent weniger Fett insgesamt und bis zu 48 Prozent weniger gesättigte Fettsäuren als zuvor. Dadurch verbessere sich der Nutri-Score für einige Produkte, so das Unternehmen.

Beyond Meat bezeichnet sich als führender Anbieter von pflanzlichem Fleisch. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet.