Der neue Standort in der Schäftlarnstraße bietet dem Unternehmen mit 3.800 Quadratmeter Lagerfläche und einem 250 Quadratmeter großen Bürobereich die erforderlichen räumlichen Kapazitäten für den Ausbau der Vermarktungsaktivitäten vom Standort München aus. „Das hochmoderne Lager ist erst fünf Jahre alt und hat zwölf Laderampen. Durch die unmittelbare Nachbarschaft zum Großmarkt liegen wir näher am Verteilerzentrum der Speditionen und werden unsere Umschlags- und Reaktionszeiten insgesamt verkürzen können. Das bringt uns Vorteile für die überregionalen Geschäftsprozesse in der Obst- und Gemüsevermarktung“, so Jürgen Hübner, Geschäftsführer der Landgard Süd Obst & Gemüse GmbH und Standortverantwortlicher in München.