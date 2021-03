Tesa SE: Stefan Röber neuer Chief Sustainability Officer

Beiersdorf-Tochter Tesa SE gibt Gas in Sachen Nachhaltigkeit. So sollen im Unternehmen Maßnahmen implementiert werden, die den weltweiten Temperaturanstieg auf 1,5 Grad C begrenzen helfen sollen. Dr. Stefan Röber (Foto), seit 14 Jahren Leiter der Tesa Produkt- und Technologie-Entwicklung, übernimmt zum 1. April usätzlich die neu geschaffene Position als Chief Sustainability Officer.