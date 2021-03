Leikeim: Abschied und Neuzugang

Personalwechsel beim fränkischen Brauer Leikeim: Nach über 37-jähriger Tätigkeit für die Brauerei ist Ulrich Leikeim zum Ende des Jahres 2020 als Geschäftsführer ausgeschieden. Der 52-jährige Mathias Felber (Bild) tritt die Nachfolge als technischer Leiter in der Familienbrauerei an.

Anzeige

Ulrich Leikeim hat die Familienbrauerei nach Unternehmensangaben entscheidend geprägt und weiterentwickelt. Bereits seit 1983 war er als Braumeister für den technischen Part verantwortlich, hat diverse Produkte miteingeführt und im Laufe seiner Karriere die Brauerei durch technische Innovationen mindestens einmal komplett erneuert. Neu im Unternehmen ist Mathias Felber. Die letzte Station des Dipl.-Ing. für Brauwesen war die Privatbrauerei Bolten, wo er als Betriebsleiter tätig war. In seiner beruflichen Laufbahn kann er auf vielfältige Stationen wie die Dortmunder Actien Brauerei und den Anlagenbauer KHS zurückblicken. Nun wird er bei Leikeim den technischen Bereich führen und berichtet direkt an den geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Leikeim.

Im Rahmen des Ausscheidens von Ulrich Leikeim mussten zudem interne Zuständigkeiten neu geregelt werden. So hat Udo Schirmer (Geschäftsführer Vertrieb) zusätzlich den Bereich IT übernommen und verstärkt sein Engagement im Bereich Vertrieb international. Um ihn daher an anderer Stelle zu entlasten, ist die Stelle Vertriebsleiter national neu geschaffen worden. Diese wird zum 01. April 2021 vom 34-jährigen Michael Leske besetzt, der somit für die Führung der Außendienstmannschaft verantwortlich sein wird. Dieser war bereits bei Stabilo und zuletzt als Gebietsverkaufsleiter bei Carlsberg Deutschland tätig.