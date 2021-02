Warsteiner Brauerei: Neuer Partner für Distributionslogistik

Anzeige

Dazu zählen sowohl Produkte aus dem Onlineshop als auch Waren für die Ausstattung der Gastronomiepartner – angefangen beim Kugelschreiber über hochwertige Werbeschilder bis hin zum Sonnenschirm. Zukünftig werden diese Artikel aus Herford an Endkunden, Gastronomen, Handelspartner und internationale Geschäftspartner in über 50 Ländern versandt.

Der Standort in Herford in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 2 biete optimale Voraussetzungen für eine effiziente Abwicklung der Logistik- und Dienstleistungsprozesse, heißt es in einer Pressemitteilung.