Müller's Mühle: Markus Prantl neuer Geschäftsführer

Anzeige

Als Geschäftsführer übernimmt Prantl die Verantwortung für die Bereiche Einkauf, Produktion, Qualitätsmanagement und Finanzen/IT. Uwe Walter bleibt als Sprecher der Geschäftsführung unverändert für die Bereiche Marketing und Sales, HR und Business Development beider Gesellschaften zuständig. Prantl folgt damit auf Gunnar Steffek, der sein operatives Mandat in Gelsenkirchen niederlegt, um sich auf seine Aufgaben als Executive Director in der Muttergesellschaft GoodMills Group zu konzentrieren und in dieser Funktion unter anderem die deutschen Gesellschaften koordiniert.

Markus Prantl kommt aus der internationalen GoodMills Group, in der er in den letzten sieben Jahren verschiedene Führungsaufgaben innehatte, zuletzt als Geschäftsführer der tschechischen Landesgesellschaft. Zuvor war er unter anderem für die Österreichische Industrievereinigung tätig.