Tönnies: Steinemann folgt auf Schlegel

Steinemann übernimmt die Gesamtverantwortung von Karl-Heinz Schlegel, der auf eigenen Wunsch künftig die Abteilung Forschung und Entwicklung leitet. Schlegel hatte über ein Jahrzehnt die Convenience-Division Tillmans erfolgreich geführt, so das Unternehmen. Unter ihm wurde Tillmans "zum führenden Produzenten von SB-Fleisch in Deutschland". Anschließend übernahm Schlegel den Vorstandsbereich der Division Beef mit dem Neubau des Rinderkompetenzzentrums Badbergen.



Die Nachfolge von Karl-Heinz Schlegel tritt Ulrich Steinemann an. Er war mehrere Jahre als Cluster-Direktor und Geschäftsführer zweier Standorte bei einem Fleischbetrieb in Süddeutschland tätig. Davor leitete Steinemann 36 Jahre einen mittelständischen Fleischbetrieb.