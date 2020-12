Schweinehalter: Asien soll wieder Fleisch importieren

Angesichts der angespannten Situation bei den Schweinehaltern haben sich der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann und die niedersächsische Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Merkel solle sich weiterhin dafür einsetzen, dass vor allem asiatische Länder trotz der Afrikansichen Schweinepest wieder deutsches Schweinefleisch abnehmen, hieß es in einem heute veröffentlichten Brief.