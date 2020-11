Herbert Forker, CEO von Druckfarben-Spezialist Siegwerk, geht am 31. März 2021 in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Dr. Nicolas Wiedmann (47, Foto), der zuvor als General Manager des Geschäftssegments Special Applications sowie als Vorstandsmitglied der Geschäftssegmente Aftermarket und Special Applications bei Hella GmbH & Co KGaA fungierte.