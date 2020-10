Messe Berlin: Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung

Martin Ecknig (Foto) wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe Berlin. Der 53-Jährige nimmt seine Tätigkeit am 1. Januar 2021 auf. Er folgt auf Dr. Christian Göke, der Ende Dezember 2020 nach mehr als 20 Jahren an der Spitze der Messe Berlin das Unternehmen verlässt.

Martin Ecknig kommt von Siemens, wo er in seiner Laufbahn viel Erfahrung bei der Geschäftsentwicklung in einem internationalen Konzernumfeld sammeln konnte. Seine Aufgaben in unterschiedlichen Geschäftsführungspositionen führten den gebürtigen Berliner unter anderem mehrere Jahre nach Peking, Schanghai und Hongkong. Zuletzt arbeitet er als Real Estate Business Partner innerhalb von Siemens und gestaltete dabei den Transformationsprozess in Zeiten grundlegender Veränderungen.

Christian Göke hatte im April dieses Jahres den Aufsichtsrat um die vorzeitige Auflösung seines Dienstverhältnisses gebeten.

Der Aufsichtsrat hat nun nicht nur Ecknig zu Gökes Nachfolger bestellt, sondern zudem den Vertrag von Dirk Hoffmann vorzeitig um vier weitere Jahre bis September 2025 verlängert. Hoffmann ist seit September 2015 als CFO Mitglied der Geschäftsführung.