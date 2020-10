Vion Food Group: Sukzessiver Abschied vom Werkvertrag

Die Vion Food Group hat beschlossen, Anfang nächsten Jahres weitere 3.300 Mitarbeiter an den deutschen Standorten direkt einzustellen und die Beschäftigung über Werkverträge zu beenden.

Anzeige

Laut dem Fleischkonzern sei diese Entscheidung im September dieses Jahres getroffen worden, noch bevor das entsprechende Gesetz zum Verbot von Werkverträgen in der Fleischindustrie vom Deutschen Bundestag verabschiedet wurde. Analog zu seinen CSR-Richtlinien hatte Vion bereits seit 2017 begonnen, sukzessive Mitarbeiter von externen Dienstleistern zu übernehmen.

Die betreffenden Mitarbeiter werden in den Kernbereichen Schlachtung, Zerlegung und Verpackung arbeiten, wo sie bislang als Werkvertragsmitarbeiter beschäftigt sind. Für Vion bedeute die Veränderung in den Beschäftigungsverhältnissen Verantwortung für mehr eigene Mitarbeiter und eine Reihe zusätzlicher Aufgaben, für die eine Verstärkung der Personalabteilung notwendig werde. Die Stammbelegschaft habe aufgrund der Entscheidung keine Folgen zu erwarten; alle aktuell Beschäftigten würden ihre Arbeitsplätze behalten.

Für HR-Director Roger Legath ist die zügige Integration der bisherigen Leiharbeiter in das Unternehmen oberstes Ziel: „Wir sind überzeugt, dass es richtig ist, in Zukunft direkte Verantwortung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion zu übernehmen. Zusammenzuwachsen wird eine Aufgabe für uns alle sein. Zunächst werden uns im Alltag unter anderem Sprachprobleme begleiten, denn unsere neuen Mitarbeiter kommen vorwiegend aus osteuropäischen Kulturkreisen. Die quasi natürliche Distanz, die dadurch entsteht, wollen wir über das Angebot von Sprachkursen beheben. Es wird aber auch konkrete Unterstützung zum Beispiel im Umgang mit Behörden geben.“