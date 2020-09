Personalie: Neue Kollegen im Dr. Karg’s Vertriebsteam

Anzeige

Claudia Siegel (36) betreut in ihrer Funktion als Area Sales Manager Export den internationalen Discount sowie die Geschäftsbeziehungen in Großbritannien und der Schweiz. Sie bringt gut sechs Jahre internationale Vertriebserfahrung von der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz sowie zwei Jahre „Head of International Sales“ bei M+C Schiffer mit.

Die Aufgabe des Key Account Managements für Deutschland mit Steuerung der Handelsagenturen hat Jürgen Küfner (49) übernommen. Jürgen Küfner war zuletzt vier Jahre bei der Arko + Hussel GmbH beschäftigt. Seine vielfältigen Lebensmittel- und Süßwaren-Erfahrungen sammelte er davor bereits in Gebietsverkaufsleiter und Key Account Positionen, zum Beispiel bei Confiserie Riegelein, Feodora Chocolade sowie dem Ruf Lebensmittelwerk.