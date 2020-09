CCEP DE / NGG: Tarifpaket ausgehandelt

Anzeige

Der Vertrag „Entgelt“ gilt für zwei Jahre, während die Vertäge „Arbeitszeit“ inklusive eines Ergänzungs-Tarifvertrages „Kapazitätsausweitung“, „Struktur“, „Altersteilzeit“ sowie „Geltung der Mantel-Tarifverträge“ – alle für drei Jahre verhandelt wurden.

Das Tarifpaket trage auch der besonderen Corona-Situation Rechnung, erklärt Felicitas von Kyaw, Geschäftsführerin Personal CCEP DE. Es berücksichtige die Interessen der Mitarbeiter und gebe dem Unternehmen gleichzeitig die Möglichkeit, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld flexibel agieren zu können. Damit habe man eine bestmöglich Planungssicherheit in unsicheren Zeiten geschaffen.

Die Einigung zur Entgelterhöhung: Für das Jahr 2021 wird das Entgelt zum Februar um 63 Euro brutto erhöht. Zum 1. Februar 2022 wird das Entgelt dann um weitere 66 Euro brutto angehoben. Auszubildende erhalten für beide Jahre jeweils 25 Euro brutto zum 1. Januar.

ANZEIGE

ANZEIGE

Im Bereich der Produktion erhält die CCEP DE die Möglichkeit einer Kapazitätsausweitung bei der Produktion von Dosen und kleinen Einwegpfandflaschen an den Standorten Hildesheim, Knetzgau, Mannheim, Dorsten und Karlsruhe. Ziel sei es, mit der gewonnenen Flexibilität möglichst viel Ware in Deutschland zu produzieren und so auf Importe oder Lohnabfüllung zu verzichten, heißt es in der Unternehmensmitteilung.