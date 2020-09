Online-Handel: Rakuten schließt

Anzeige

In den sozialen Medien kursiert derzeit eine Mitteilung des Unternehmens an seine Händler, die dem Portal „OnlinehändlerNews“ vorliegt. Demnach zieht sich Rakuten allerdings nicht komplett zurück: Mit „Club R“ wolle das Unternehmen seinen Händlern mit einem offenen Marktplatz-Modell weiterhin zur Verfügung stehen – ähnlich wie in Spanien und Großbritannien.

Bislang handelt Rakuten unter anderem Lebensmittel, neben anderen Produkten von A wie Auto bis Z wie Zeitschaltuhr.