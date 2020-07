Anzeige

Comino startete bereits am 1. Juli und sitzt im Antwerpener Büro, während Hulbert am 7. Juli in das Team kam, das in Mount Maunganui (Neuseeland) sitzt. „Wir sind erfreut, Menschen des Kalibers von Alastair und Giorgio zu haben, die zu Zespri kommen und helfen sicherzustellen, dass wir weiter das führende Kiwi-Angebot der Welt bieten“, sagte Hauptgeschäftsführer Dan Mathieson.