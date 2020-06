Rügenwalder Mühle: Rekordjahr dank Veggie-Produktlinie

Für die Rügenwalder Mühle war das Jahr 2019 nach eigenen Angaben das bislang erfolgreichste in der Geschichte. Das Unternehmen erwirtschaftete einen Umsatz von 242 Millionen Euro, was einer Steigerung von 14,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

2019 wuchs die Mitarbeiterzahl um mehr als 20 Prozent auf 683 Mitarbeiter. Insgesamt wurden 15 Millionen Euro in den Standort investiert. Der Großteil floss dabei in den Aufbau eines neuen Werks am Standort Bad Zwischenahn für vegetarische Produkte und die Erweiterung der bestehenden Produktionskapazitäten.

Bei den Fleischalternativen konnte das Unternehmen erneut deutlich zulegen. 2019 kam die Rügenwalder Mühle auf einen Marktanteil von 44,8 Prozent in diesem Segment. Daher wird das Unternehmen seine Fleischfrei-Linie kontinuierlich weiterentwickeln, Rezepturen verbessern und neue Produkte in die Regale bringen, kündigt Godo Röben an, verantwortlich für Marketing und F&E.

„Die Zahlen sprechen für sich: Unser Mut, Ende 2014 mit einer fleischfreien Produktlinie zu starten, hat sich ausgezahlt. Die Verbraucher belohnen uns für unsere Innovationstärke, mit der wir unser Sortiment stetig weiterentwickeln und schnell an ihre Wünsche anpassen“, sagt Michael Hähnel, Vorsitzender der Geschäftsleitung. „Dieses Ziel werden wir auch 2020 verfolgen und mit Investitionen über 20 Millionen Euro ermöglichen.“