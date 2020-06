Werner M. Dornscheidt verlässt die Düsseldorfer Messe nach fast 34 Jahren. Wolfram N. Diener tritt die Nachfolge an.

Nach knapp 17 Jahren als Vorsitzender der Geschäftsführung – und insgesamt rund 34 Jahren im Unternehmen – legt Werner M. Dornscheidt sein Amt am 30. Juni 2020 nieder. Wolfram N. Diener tritt am 1. Juli die Nachfolge als Messechef an. Erhard Wienkamp und Bernhard J. Stempfle vervollständigen das Team der Geschäftsführung.