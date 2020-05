PepsiCo Deutschland: Köpf wird Sales Director

Ab Juli 2020 leitet Alexander Köpf (Foto) den Vertrieb des US-Getränkeherstellers PepsiCo in Deutschland.

Köpf begann seine Karriere 2001 bei Procter & Gamble, wo er zunächst im Supply Chain Management für verschiedene Marken arbeitete. Später durchlief er bei P&G eine klassische Vertriebskarriere mit Stationen im Key Account und International Account Management sowie im Handelsmarketing. Zuletzt war Köpf bei Duracell Deutschland als Managing Director Sales für Deutschland, Österreich und die Schweiz tätig. Hier verantwortete er seit 2017 neben der DACH-Region auch den internationalen Vertrieb, die Entwicklung sowie das strategische Wachstum des Unternehmens.

In seiner neuen Position bei PepsiCo Deutschland wird Köpf künftig direkt an den neuen General Manager Torben Nielsen berichten. Köpf folgt in seiner neuen Position auf Jochen Arndt, der die Stelle des Sales Director bis Mitte Mai 2020 inne hatte.