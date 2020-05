Rügenwalder Mühle: Wechsel in der Führung

Anzeige

Er folgt damit auf Lothar Bentlage, der nach 28 Jahren im Unternehmen zum Jahresende seine aktive Zeit als Geschäftsführer beenden wird. Der 42-jährige Jens Wiele war bereits seit mehr als vier Jahren bei der Rügenwalder Mühle als National Group Account Manager / Head of Export unter der Führung von Lothar Bentlage tätig. Während dieser Zeit bereitete Bentlage seinen Nachfolger umfassend auf den Wechsel vor und gab sein großes Know-How und langjährigen Erfahrungen an Wiele weiter. In seiner neuen Position wird Wiele sich um die strategische und operative Leitung des Vertriebs beim Markenhersteller kümmern. Sein Fokus liegt dabei auf der Pflege, Intensivierung und dem Ausbau der Kontakte zu Handels- und Vertriebspartnern.