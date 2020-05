Mercedes-Benz: Sonntag übernimmt Vanvermietung

Anzeige

Stefan Sonntag folgt auf Frank Braband, der inzwischen bei Athlon International die Leitung des Mietgeschäfts übernommen hat.Mit Sonntag tritt ein erfahrener Manager an die Spitze der spezialisierten Transporter-Mietgesellschaft aus dem Hause Daimler. Der studierte Betriebswirt blickt auf eine langjährige Karriere innerhalb des Konzerns zurück und bringt umfangreiche Erfahrungen aus dem Vertrieb und aus dem Mietgeschäft in seine neue Position ein. Als Fahrzeugvermieter hat sich Mercedes-Benz Van Rental ganz auf Transporter spezialisiert und bietet zahlreiche Lösungen für die Personenbeförderung oder den Transport von Gütern an.

Einen Tag zuvor wurde bekannt, dass Klaus Maier (58), Leiter Sales & Marketing Mercedes-Benz Vans, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt – nach mehr als 30 Jahren in verschiedensten Fach- und Führungsfunktionen im Daimler Konzern. Maier übernahm seine heutige Aufgabe im Jahr 2013. Unter seiner Führung wurde auch der weltweite Vertrieb Vans effizient in Regionen organisiert sowie als schlagkräftige Customer Dedication Organisation mit effektiven modernen Vertriebskanälen versehen und der globale Absatz von Vans in den letzten sieben Jahren um 75% gesteigert.