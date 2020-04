DMK-Group: Veräußert Tochtergesellschaft für Nahrungsergänzungsmittel

Die DMK Group verkauft ihre Tochtergesellschaft Sanotact GmbH an die Flotte Holding GmbH. Ein entsprechender Kaufvertrag wurde am 31.03.2020 von beiden Parteien unterzeichnet.

Die Sanotact GmbH mit Sitz in Münster beschäftigt rund 190 Mitarbeiter und ist spezialisiert auf das Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Flotte wird den Standort Münster inklusive der Mitarbeiter komplett übernehmen. Gemeinsam mit dem Management möchte Flotte den erfolgreichen Wachstumskurs und die Internationalisierung von Sanotact weiter fortsetzen. „Wir haben im Sommer 2019 ein strategisches Zielbild ‚DMK 2030‘ erarbeitet und verfolgen daraus abgeleitet eine vor allem auf Milchprodukte fokussierte Ausrichtung“, erklärt DMK-CEO Ingo Müller. Sanotact mit den Standbeinen Nahrungsergänzungsmittel, Traubenzucker und Atemerfrischern fällt nicht in den Kerngeschäftsbereich der DMK. „Als Deutschlands größte Molkereigenossenschaft konzentrieren wir uns auf unser Kerngeschäft mit Milchprodukten. So bringen wir uns noch mehr in die Lage, die Potenziale der DMK frei zu setzen und in diesen Bereichen zu wachsen“, so Müller. Entsprechend hat das Unternehmen bereits einige Veränderungen vorgenommen: Das Geschäftsfeld Babynahrung beispielsweise wurde um die Marke Alete ergänzt, im Bereich Molkenveredelung ist die DMK Group mit dem Erwerb der DVN zu einem der weltweit größten Anbieter für Molkenderivate geworden, das Geschäft mit Käse wurde um die holländische Traditionsmarke Uniekaas erweitert.

Der Erwerber Flotte Holding ist der Beteiligungsarm der Familie Piëch-Nordhoff, die gerade im Aufbau eines Direktbeteiligungsportfolios mit Fokus auf nachhaltige Unternehmen ist.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.