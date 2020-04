Nielsen Absatzranking: Desinfizieren und Brot backen

Desinfektionsprodukte, Brotmischungen, Reis, Würstchenkonserven und Mehl: Diese Produkte beziehungsweise Produktgruppen waren die Hits im Lebensmittelhandel hierzulande in der Kalenderwoche 12. Gut 210 Prozent Absatzplus für Desinfektionsmittel gegenüber der Vorjahreswoche verzeichneten die Marktforscher von Nielsen.

Anzeige

Die Zahlen zeigen für LEH und Drogeriemärkte (ohne Aldi, Lidl, Norma): Richtig ins Bewusstsein der Bundesbürger geriet die Corona-Krise Ende Februar, also nach Karneval (KW 9). In dieser Woche stiegen die Abverkaufsmengen für Desinfektionsmittel (466,4 Prozent gegenüber Vorjahr) ebenso rasant an wie die für Brotmischungen (392,3 Prozent) oder Mehl (148,8 Prozent).

In der KW 12 schließlich betrug das Absatzplus gegenüber Vorjahr bei Brotmischungen 168,9 Prozent, bei Reis 161,3 Prozent, bei Würstchenkonserven 155 Prozent und bei Mehl 154,3 Prozent. Stark nachgefragt bleiben aber auch Nass- und Trockensuppen, Nassfertiggerichte, Handcreme – und Toilettenpapier. Mit 52,5 Prozent Absatzplus gegenüber der Vorjahrswoche landete zudem sehr viel mehr Tiefkühlkost in den Warenkörben.