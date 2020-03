Reichsgraf von Kesselstatt: Geschäftsführung ausgetauscht

Anzeige

Mit dem Eintritt Weyands wird die Geschäftsführung verkleinert: Die beiden Geschäftsführer Mona Steffen und Michael Weber scheiden zum 30. Juni 2020 aus dem Unternehmen aus. Wolfgang Mertes, derzeit Geschäftsführer Önologie und Controlling, wird in einer erweiterten Unternehmensleitung als Betriebsleiter zukünftig die Bereiche Produktion, Keller und Weinbau führen.

Der 48-jährige Weynand ist promovierte Diplom-Önologe und verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Branche: Seit Mai 2010 leitete er als Güterdirektor die Bischöflichen Weingüter in Trier, bevor er am 1. Oktober 2019 als General Manager zum mallorquinischen Weingut Castell Miquel wechselte. Er bringt sowohl internationale Erfahrung als auch eine hervorragende Riesling-Expertise der drei Täler Mosel, Saar und Ruwer mit, erklärt sein neuer Arbeitgeber.