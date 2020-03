Braun Maschinenbau: Ausgezeichnet

Anzeige

Braun ist Pionier in der Entwicklung von Maschinen für den ökologischen Weinbau, hat teilautonome Bearbeitungsgeräte für einen autonomen Weinbergs-Traktor entwickelt und ist mit seiner Technik weltweit in allen Weinbauregionen führend. Braun Maschinenbau ist Pionier in der Entwicklung von Boden-Bearbeitungsgeräten für den Weinbau und ein innovativer, global Player. Aktuell revolutioniert das Unternehmen mit neuer digitaler Technik die Arbeit im Weinberg. Es hat den VPA 1 entwickelt, der die Bearbeitungsgeräte beidseitig und autonom am Rebstock führt und so für einen Produktivitätsgewinn sorgt.