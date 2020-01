Schwarz Gruppe: Produktion übernimmt Werk in NRW

Die Schwarz Produktion, die die Produktionsbetriebe der Schwarz Gruppe (Lidl und Kaufland) unter einem Dach vereint, übernimmt das zur DMK Deutsches Milchkontor gehörende Eiswerk in Waldfeucht-Haaren in Nordrhein-Westfalen.

Die Übernahme des Werks mit ca. 200 Mitarbeitern soll Anfang 2021 abgeschlossen sein. Über den Kaufpreis vereinbarten beide Seiten Stillschweigen. Mit der Übernahme führt die Schwarz Produktion den Aufbau einer eigenen Eisproduktion fort. Bereits seit 2017 produziert die zur Schwarz Produktion gehörende Bon Gelati mit 340 Mitarbeitern in einem der größten Werke in Europa Eiscreme im benachbarten Übach-Palenberg. Die verschiedenen Sorten, Geschmacksrichtungen und Größen werden in den rund 11.800 Lidl-Filialen in ganz Europa vertrieben.