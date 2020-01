Afrikanische Schweinepest: Bulgarien im Fokus

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) plagt immer neue Gebiete in Bulgarien: In einer großen Industriefarm in der Region Warna im Nordosten müssen nach Angaben des Staatsfernsehens gut 39.600 Schweine getötet werden. Die Farm in dem Dorf Brestak ist einer von insgesamt vier neuen Seuchenherden in Bulgarien, die seit Anfang 2020 nachgewiesen wurden.