Arla Foods Deutschland Neue Category-Verantwortung

Christian Thomsen (47) ist seit dem 1. Januar 2020 Senior Category Director Cheese & BSM (Butter, Spreads and Margarine) bei Arla Foods Deutschland. In dieser Funktion verantwortet er das Marken und Private Label Marketing und die Kategorieentwicklung für diese Produktsegmente in Deutschland; mit Marken wie Arla Kærgården, Arla Buko, Castello und Finello. Er kommt von Coca-Cola und folgt in der Position auf Randi Wahlsten, die zu Arla nach Dänemark gewechselt ist.

Bei Arla berichtet Christian Thomsen an Markus Mühleisen, Deutschland Chef von Arla Foods. Der gebürtige Däne Christian Thomsen war vordem Wechsel in verschiedenen Führungspositionen bei Coca-Cola tätig, zuletzt als Innovation Director Western Europe. Davor verantwortete er als Category Director das Segment Hydration Getränke (Wasser, Wasser mit Aromen/Fruchtsaft/weiteren Zusätzen und Sportgetränke) in Westeuropa. Von 2006 bis 2017 war er in leitenden Positionen bei Coca-Cola Deutschland und Coca-Cola Dänemark in den Bereichen Business Development, Marketing, Commercial Management und Business Intelligence tätig. Vor seiner Zeit bei Coca-Cola arbeitete der studierte Betriebswirt als Research & Media Manager beim dänischen Süßwarenhersteller Toms.