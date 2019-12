Fachkonferenz Farm & Food: Sichern Sie sich Ihren Rabatt!

Sind heute in der Landwirtschaft verwendete Technologien wirklich hilfreich? Wie können wir die Kosten der Lebensmittelproduktion besser verteilen? Gibt es einen Putsch gegen das System Viehhaltung? Wie gelingt Innovation, die wirklich auf die Landwirtschaft zentriert ist und wie entwickeln wir Leitbilder, die technischem Fortschritt und gesellschaftlichen Ansprüchen gleichermaßen gerecht werden? Die fünfte Farm & Food ist eine Fachkonferenz, die sich dieser und weiterer Fragen annimmt. Die Leser der Lebensmittel Praxis bekommen einen exklusiven Rabatt.

Anzeige

Landwirte, Wissenschaft, NGOs, Industrie und Start-ups widmen sich am 20. Januar 2020 in Berlin gemeinsam aktuellen Herausforderungen und beleuchten Trends kritisch: Welche Entwicklung ist Hype, welche wirklich relevant für die Landwirtschaft? „Das Schöne ist, das man querbeet alle trifft“, sagt Michael Horsch (Horsch Maschinen, mit Ausblick auf die kommende Farm & Food. „Aus der Lebensmittelbranche, Kollegen aus der Landmaschinentechnik, Landwirte, NGOs. Das mag ich am allermeisten, ehrlich gesagt: die treffen, die uns ganz offen kritisieren, zum Teil zurecht. Wir stehen im offenen Dialog und das bringt beiden Seiten etwas.“

„Die Farm & Food vermittelt einen sehr guten Rundumblick über alle Bereiche der landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette. Deshalb verspricht sie interessante Einsichten und Gespräche“, erklärt auch Dr. Katrin Kohler, Expertin für Satellitenbildtechnologie. Das eintägige Programm der Fachkonferenz widmet sich konkret fünf großen Themenkomplexen. In Diskussionen, Workshops und Roundtables werden WissenschaftlerInnen und Vertreter von Industrie und Landwirtschaft beispielsweise zu BioTech, Alternativen Proteinen, Digitalisierung sowie Agronomic Data und Regenerativer Landwirtschaft arbeiten.

Infos zu Programm, Speakern und Tickets gibt es unter www.farm-and-food.com

Leser der Lebensmittel Praxis bekommen exklusiv einen Rabatt von 25 Prozent auf das Standardticket für die Farm & Food 2020 in Berlin. Nutzen Sie dazu einfach folgenden Code: LP-W2AZR4KQ – Klicken Sie dazu einfach unter www.farm-and-food.com/tickets/ auf „Hier klicken, um einen Promotioncode einzugeben“.