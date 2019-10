Wilke Fleisch- und Wurstwaren: Jetzt drei Todesfälle

Anzeige

«Seit gestern wissen wir drei Todesfälle», sagte sie am Freitag in Darmstadt. Nach einem Bericht des Robert-Koch-Instituts sind Patienten in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt «direkt oder indirekt an der Listeriose» verstorben. Der nordhessische Landkreis Waldeck-Frankenberg, der für die Überwachung und die Schließung der Wilke Waldecker Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Twistetal-Berndorf verantwortlich war, sprach bislang von zwei Opfern aus Südhessen.