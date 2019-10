Warsteiner Brauerei: Verstärkung für das Marketing

Anzeige

Vor seinem Wechsel als Leiter Trade Marketing zur Warsteiner Gruppe war Lars Ruge (44) bei Reckitt Benckiser Deutschland als Key Account Manager für den globalen Export verantwortlich. Von 2012 bis 2016 war der Diplom-Kaufmann (BWL) bei der deutschen Sisi-Werke Betriebs GmbH beschäftigt, zuletzt als Global Trade Marketing Manager.

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2020 wird Andreas von Grabowiecki Teil des Marketingteams in Warstein. In der neu geschaffenen Position übernimmt der 37-Jährige die Marketingleitung der Marken Frankenheim, Herforder und San Miguel. Von Grabowiecki machte seinen Master of Business Administration an der Universität Mannheim – mit einem Auslandssemester in Indien – und verfügt über langjährige Berufserfahrung. Die vergangenen zwei Jahre war er als Senior Brand Manager bei Arla Foods Deutschland tätig. Umfassendes Branchenwissen eignete er sich zuvor in seiner mehr als 5-jährigen Tätigkeit bei der Radeberger Gruppe, zuletzt als Marketingleiter, an.

„Mit diesen erfahrenen FMCG-Kollegen stärken wir unser Team an den entscheidenden Stellen. Dass wir in unsere Marken investieren, belegt unsere neue Position für Frankenheim, Herforder und San Miguel“, sagt Marcus Wendel, Marketing Director der Warsteiner Gruppe.