Harry-Brot: Will in Witten investieren

Der Kauf des ehemaligen Produktionsstandortes von Kronenbrot in Witten durch Harry-Brot ist mit Stand heute nun vollzogen. Dies geht aus einer Pressemeldung des Unternehmens hervor. Zuvor hatte das Kartellamt sein Okay gegeben. Harry-Brot kündigt zudem Investitionen an, um den Standort wettbewerbsfähig zu machen.