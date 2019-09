Ditsch: Erweitert die Produktion

Der Brezelbäcker Ditsch baut seine Produktion aus. Heute nahm das Unternehmen in seinem Werk in Oranienbaum-Wörlitz eine neue Produktionslinie in Betrieb, nächstes Jahr sollen die Kapazitäten nochmals erhöht werden.

20.000 Aufback-Brezeln pro Stunde laufen vom neuen Band. Die entsprechenden Aufträge seien schon in den Büchern, berichtet die dpa unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher.

Ditsch gehört seit 2012 zum Schweizer Konzern Valora und liefert Backwaren an die eigenen Filialen sowie an den Groß- und Einzelhandel. 2018 stellte Ditsch in Deutschland nach eigenen Angaben 635 Millionen Stück her, im Jahr 2017 waren es 570 Millionen. Mit 44 Prozent entfällt fast die Hälfte der Produktion auf Brezeln.