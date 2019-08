Iglo: Nutri-Score in Belgien und Niederlande

Die nationalen Töchter der Nomad Foods Group führen die Nährwertkennzeichnung Nutri-Score in Belgien und den Niederlanden ein. Zum Jahresanfang wurde die Kennzeichnung bereits in Frankreich und Deutschland auf die ersten Produkte gedruckt. In Frankreich und Belgien ist die Nährwertkennzeichnung offiziell notifiziert.