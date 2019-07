Ernteprognosen: Wassermangel bereitet Sorgen

Die anhaltende Trockenheit bereitet den Landwirten in Deutschland auch in diesem Jahr Sorgen. Zwar deutet sich insgesamt eine Ernte an, die etwas besser ist als Vorjahr ausfällt, aber es werden dennoch Erträge weit unter dem langjährigen Durchschnitt erwartet. «Es ist schon wieder ein Extremjahr. Das ist ganz klar der Klimawandel», sagt beispielsweise der Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau, Herbert Netter.