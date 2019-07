Lavazza: Neue Geschäftsführerin

Susanne Wege führt jetzt die Geschäfte der Luigi Lavazza Deutschland GmbH und der Lavazza Kaffee GmbH in Österreich. Die gebürtige Österreicherin folgt auf Dr. Oliver Knop, der nach fünf Jahren als General Manager seinen Vertrag in Deutschland und Österreich nicht verlängert hat.

Susanne Wege startete ihre Karriere im Jahr 2000 als Brand Managerin bei Jacobs in Wien, bevor sie zu Red Bull Österreich wechselte. Beim Marktführer für Energydrinks durchlief Wege in den vergangenen 13 Jahren verschiedene Führungspositionen an internationalen Standorten, bevor sie von 2012 bis 2015 als General Managerin die Geschäfte von Red Bull Schweden erfolgreich übernahm. Es folgte eine weitere Station bei Danone Waters Deutschland, wo sie als Direktorin den Vertriebsbereich verantwortete. Dann die Rückkehr zu Red Bull Ende 2017 in der Position des Commercial Managers Western Europe.

Fokusthemen bei Lavazza sind der Ausbau der Markführerschaft im Segment Espresso durch die Weiterentwicklung des Bohnenportfolios sowie die Stärkung der Marktposition für Nespresso kompatible Kapseln.