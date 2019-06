Deutscher Wein : Starker Export

Nach einer überdurchschnittlich guten Ernte haben die Winzer in Deutschland mehr Wein exportiert. Der Wert der ausgeführten Weine stieg im ersten Quartal gemessen am Vorjahreszeitraum um 2,6 Prozent auf 67,3 Millionen Euro. Das teilte die Geschäftsführerin des Deutschen Weininstituts, Monika Reule, mit. Die Exportmenge nahm um 1,1 Prozent auf 229.000 Hektoliter zu. Reule ist zuversichtlich, dass sich die Ausfuhren in diesem Jahr weiter gut entwickelten.