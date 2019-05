Produkt des Jahres Unser Award gewinnt selbst Auszeichnung

Die besten Fachmedienangebote des Jahres stehen fest: Die Sieger der Awards „Fachmedium des Jahres 2019“ wurden gestern im Rahmen des Kongresses der Deutschen Fachpresse in Berlin in elf Kategorien ausgezeichnet. „Die Anforderungen an Fachmedien steigen weiter. Mit der Digitalisierung haben sich Kommunikationskanäle und Arbeitsabläufe enorm verändert – Fachmedien halten hier nicht nur mit, sie setzen auch neue Impulse durch kundenzentrierte Angebote“, sagt Bernd Adam, Geschäftsführer Deutsche Fachpresse und Mitglied der Jury.

Die Lebensmittel Praxis konnte mit ihrem erfolgreichen Konzept „Produkt des Jahres“ in der Kategorie „Bester Award“ gewinnen.

Hier die Begründung der Jury:

„Die Idee ist bestechend einfach, aber doch so wirkungsvoll: Seit 20 Jahren wählt die Redaktion der Lebensmittel Praxis neue Produkte im Lebensmittel-Einzelhandel aus und lässt diese repräsentativ bewerten. Die Hersteller erhalten eine echte Marktresonanz und Auszeichnung. Das Geschäftsmodell des Verlages? Dieser lizenziert die Auszeichnungen an die Gewinner für die Produktkommunikation. So entsteht eine Win-Win-Situation. Die Hersteller profitieren von der publizistischen Kraft der Zeitschrift, der Verlag kann seine Marke über die üblichen Erlösquellen hinaus monetarisieren.“

In der Kategorie “Beste Workflow-Lösung” konnte das digitale Agrarbüro top farmplan des Landwirtschaftsverlages (LV digital) gewinnen. top farmplan organisiert Ihr Agrarbüro und hält Sie bei Terminen, Tierbestand, Mails und Dokumente auf dem Laufenden.

"top farmplan bietet eine digitale Büroverwaltung für den Landwirt. Was sich so einfach anhört, ist ein komplexes Workflow-Tool, das genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist. Ein sehr gutes User Interface, der modulare Aufbau, zahlreiche Schnittstellen, das Teilen von Dokumenten, die Nutzung in der Cloud bis hin zum Dokumentenscanner überzeugten die Jury nachhaltig. top farmplan bringt Fachinformation und Workflow vorbildlich zusammen. Unbedingt mehr davon", meint die Jury.