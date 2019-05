Wernesgrüner: André Weltz ist neuer Marken-Chef

ANZEIGE

Stefan Didt, der diese Position bislang in Doppelfunktion mit der Geschäftsführung Marketing bei der Köstritzer Brauerei innehatte, soll sich nun vollständig auf die Herausforderungen und Aufgaben für die nationale Schwarzbiermarke Köstritzer konzentrieren können. „Wir danken Herrn Didt für seinen großen Einsatz für die Marke Wernesgrüner, sehen aber, dass die heutigen Anforderungen des Marktes die ungeteilte Aufmerksamkeit für eine Marke fordern„, so Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung Bitburger Braugruppe, der die Wernesgrüner Brauerei und die Köstritzer Schwarzbierbrauerei angehören.

Der neue Leiter Marke Wernesgrüner und Geschäftsführer kann auf eine langjährige Karriere in der Getränkebranche blicken. Der 50-jährige Betriebswirt, der sich in den letzten fünf Jahren als Geschäftsführer Marketing & Vertrieb für die Geschäfte des namhaften rheinland-pfälzischen Weinunternehmens Langguth verantwortlich zeichnete, hat in seiner bisherigen Laufbahn auch für verschiedene Brauereien in verantwortlichen Positionen gearbeitet. „Mit der Ernennung von André Weltz zum Leiter Marke Wernesgrüner und Geschäftsführer Marke haben 2wir nun auch in Wernesgrün – wie bereits an allen anderen unseren Standorten – einen ausschließlich für seine Marke verantwortlichen Markenchef“, unterstreicht Axel Dahm, Sprecher der Geschäftsführung Bitburger Braugruppe, der die Wernesgrüner Brauerei angehört.