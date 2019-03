Seit Anfang des Jahres leitet Julius Neumann (Foto) die Region Mitte beim Lebensmittellogistiker Ludwig Meyer. Am Standort Friedrichsdorf ist er laut einer Pressemeldung unter anderem für die Prozessüberwachung der operativen Abläufe verantwortlich.

Der 39-Jährige verfügt über mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in der Lebensmittellogistik. Nach seinem BWL- und Logistik-Studium arbeitete er, so die Unternehmensmeldung weiter, zuletzt vier Jahre bei einem hessischen Speditionsunternehmen, das auf das Handling temperatursensibler Güter spezialisiert ist. Dort war in leitender Position mit Prokura tätig.