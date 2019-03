Semper idem Underberg : Diversa geht komplett nach Rheinberg

Die Diversa Spezialitäten GmbH, eines der führenden Distributionshäuser für Spirituosen im Premium- und Premiummainstream-Preissegment in Deutschland, ist ab dem 1. April 2019 zu hundert Prozent im Besitz der Semper idem Underberg AG. Das Traditionsunternehmen aus Rheinberg hat die verbliebenen Anteile von Rémy Cointreau erworben und wird die strategische Neuausrichtung der Diversa in Eigenregie somit noch intensiver und effizienter vorantreiben.

Rémy Cointreau war nach zehn Jahren turnusgemäß aus dem Joint Venture ausgeschieden. Die Neuaufstellung beruht auf drei festen Säulen: starke Eigenmarken, erfolgreiche bestehende Kundenmarken sowie der Gewinn neuer Prinzipale. „Wir sehen großes Potential für die Diversa und sind von dem zukünftigen Erfolg überzeugt“, sagt Thilo R. Pomykala (Bild), Vorstand der Semper idem Underberg. „Wir erzielen viel positives Feedback für unsere spannenden Neuprodukte und anstehenden Relaunches.“ Die im Oktober eingeführte neue Teamaufstellung zur Betreuung der Kunden im on- und off-trade hat sich mittlerweile bewährt. Mit den maßgeschneiderten Angeboten sowohl des Brand Activation Teams als auch des Customer Activation Teams konnten in der Zusammenarbeit mit den Kunden zukunftsgerichtete Akzente gesetzt werden.

Ein Fokus liegt auch in diesem Jahr auf dem Ausbau der unternehmenseigenen Marken Underberg, Asbach und Pitú, für die umfassenden Relaunches anstehen, um auch jüngere Zielgruppen noch besser zu erreichen. Punkten kann das Unternehmen auch mit attraktiven Neuprodukten: Die perfekte Basis für trendige Longdrinks bietet der neue Asbach Aperitif Rosé. Hierfür werden ausgewählte deutsche Weine mit einem Schuss Asbach und aromatischen Wermutnoten vollendet. Eine weitere Neuheit kommt aus dem Hause Pitú: Eine fertig gemixte Caipirinha in der Dose sorgt seit diesem Jahr für frische Impulse. Ab April ergänzen zudem weitere Innovationen das Sortiment: Mit den Sorten Kokosnuss und Erdbeer werden zwei neue Batidas unter der Marke Pitú auf dem Markt eingeführt. Asbach Cola ready-to-drink in der Dose wird mit neuer Rezeptur und neuem Design ebenfalls ab April die Zielgruppe der 20– bis 39-Jährigen ansprechen.

Für den Erfolg von Diversa sprechen auch weiterhin die namhaften Prinzipale, unter anderem Distell, Sazerac und Plomari. So werden Mitte des Jahres als weitere Zugänge die Marken Myers’s Rum und Romana Sambuca von Sazerac dazustoßen. Nach dem Abgang von Rémy Cointreau und Simex konzentriert sich Diversa jetzt auf die Verhandlungen mit weiteren Prinzipalen. „Die Verhandlungen mit neuen Prinzipalen, die strategisch perfekt in unser Konzept passen, sind bereits weit fortgeschritten“, ergänzt Pomykala. „Ich bin überzeugt, dass wir im ersten Halbjahr noch weitere vielversprechende Marken in unser Portfolio aufnehmen werden.“

„Für Underberg eröffnet die Übernahme der Diversa Spezialitäten GmbH neue Freiheiten, um das Sortiment richtungsweisend auszubauen und gestärkt zu wachsen“, erklärt abschließend Semper idem Underberg Vorstand Ralf Brinkhoff.