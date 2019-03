Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat zu ersten Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns aufgerufen. Ab Mittag sollen die Beschäftigten beim Kartoffelverarbeiter Pfanni in Stavenhagen in einen vierstündigen Ausstand treten. Der Kartoffelverarbeiter gehört zum niederländischen Unilever-Konzern.