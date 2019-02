FrieslandCampina : Startet mit unabhängigem Gütesiegel

Der internationale FrieslandCampina-Konzern mit Sitz im niederländischen Amersfoort will als erstes Molkereiunternehmen Milchprodukte mit dem unabhängigen Gütesiegel „On the way to PlanetProof“ auf den Markt bringen. Das kündigt Hein Schumacher, Chief Executive Officer, an.

Der Konzern hat ein „Jahr des Wandels“ hinter sich gebracht, indem man eine neue Organisationsstruktur und eine neue Strategie eingeführt hat. Zudem will FrieslandCampina eine führende Rolle in Punkto Nachhaltigkeit spielen, daher arbeitet man mit den Mitglied-Milchviehhaltern an einer weiteren Verringerung des ökologischen Fußabdrucks. Außerdem stellt sich das Unternehmen mit flexiblen Milchströmen auf die Nachfrage nach besonderen bzw. nachhaltig erzeugten Milchprodukten ein. Ein Beispiel dafür sind Campina-Milchprodukte mit dem Gütesiegel „On the way to PlanetProof“, mit besonderer Aufmerksamkeit für artgerechte Tierhaltung, Biodiversität und Klima. Die zusätzlichen Einnahmen kommen denjenigen Mitgliedern zugute, die Milch für Milchprodukte unter diesem unabhängigen Gütesiegel anliefern (Im Bild: Buttermilch mit dem Gütesiegel).