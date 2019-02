Anzeige

Nestlé hatte Mitte Februar den Verkauf des Aufschnitt- und Fleischwaren-Geschäft von Herta in sechs Ländern in Aussicht gestellt. Das Geschäft kommt auf einem Umsatz von rund 680 Millionen Franken. Nestlé hat dazu aktuell eine Stellungnahme abgelehnt. An den Teigprodukten und vegetarischen Erzeugnissen der Marke Herta will Nestlé aber festhalten.