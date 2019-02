Lavazza Deutschland: Retail Sales Direktor kommt

Anzeige

Der 43-jährige Diplom-Kaufmann bringt Vertriebsexpertise aus seiner Zeit bei Beam Suntory Deutschland mit. Dort war Krämer in den vergangenen 10 Jahren in verschiedenen Vertriebspositionen tätig, davon fungierte er in den letzten 4 Jahren als Key Account Director für den Off-Trade. Bereits vor seiner Laufbahn bei Beam Suntory sammelte Krämer einschlägige Erfahrungen bei Procter & Gamble, wo er unterschiedliche Positionen im Key Account Management sowie im Bereich Market Strategy & Planning innehatte. Als neuer Retail Sales Direktor für Lavazza, den größten italienischen Kaffeeröster, wird Krämer künftig direkt an den Geschäftsführer Dr. Oliver Knop berichten.