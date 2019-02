Gerolsteiner Brunnen: Heißer Sommer bringt Rekordabsatz

Anzeige

Der lange und heiße Sommer habe Gerolsteiner „bestimmt den ein oder anderen Prozentpunkt“ beim Plus beschert, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. An einem heißen Tag seien zwischen 40.000 bis 45.000 Hektoliter in Gerolstein abgefüllt worden. Das sind umgerechnet 4 bis 4,5 Millionen Literflaschen. „Es ging richtig zur Sache.“ Trotz gesteigerter Nachfrage habe es keine Probleme bei der Lieferfähigkeit gegeben, sagte er.

Der heiße Sommer sei aber nicht der einzige Grund für die guten Zahlen. Das Unternehmen sieht sich mit seiner Qualitätsstrategie bereits seit Jahren im Aufwind. Mineralwasser spreche vieles an, was gerade aktuell sei: „Keine Kalorien, natürlich und bio“, sagte Schwarz. „Und die Bereitschaft, dort Geld auszugeben, ist da.“

2018 habe sich das Preissegment ab 0,40 Euro pro Liter über alle Verpackungsarten hinweg positiv entwickelt, besonders bei PET-Einweg und Glas-Mehrweg. Das dickste Absatzplus habe es beim stillen Mineralwasser gegeben. „Das ist auch ein Trend der letzten Jahre.“ Gerolsteiner Naturell legte um 17,8 Prozent zu, der Absatz von Gerolsteiner Medium stieg um vier, der von Gerolsteiner Sprudel um sechs Prozent.

Der Export legte um 4,5 Prozent zu: Wachstumstreiber seien Südkorea, Nordamerika und die Benelux-Staaten gewesen.

Gerolsteiner ist nach eigenen Angaben die umsatzstärkste Mineralwassermarke in Deutschland. Im Unternehmen arbeiten 840 Mitarbeiter. Den Gewinn gibt das Unternehmen nicht bekannt.