Beiersdorf:Wechsel in den Führungspositionen

05.12.2018 Lebensmittel Praxis

Nach dem Amtsantritt von Vorstands-Chef Stefan De Loecker baut die Beiersdorf AG den Vorstand um. Asim Naseer (Foto) folgt auf Ralph Gusko, der seit Juli 2011 Vorstandsmitglied und derzeit für Marken, R&D sowie die Region Asia Pacific zuständig ist. Er wird das Unternehmen verlassen müssen.

Das Regionalressort Asia Pacific wird Ralph Gusko allerdings zunächst weiter verantworten, bis spätestens Ende 2019. Für das Vorstandsressort Consumer Brands wird nachfolgend Anfang Januar Asim Naseer in den Vorstand berufen. Naseer war seit 1999 in verschiedenen leitenden Funktionen für Procter & Gamble tätig, zuletzt als Global Marketing Director für den Bereich Skin Care mit Sitz in Singapur.

Mitte März 2019 wird zudem Ramon A. Mirt in den Vorstand berufen. Er übernimmt die Verantwortung für die Regionalressorts Near East und Americas von De Loecker. Mirt besitzt über 30 Jahre Berufserfahrung in der internationalen Konsumgüterindustrie. Er war zuletzt für Reckitt Benckiser tätig.

Die Führung des Consumer Geschäftsbereichs der Beiersdorf Gruppe verantwortet ab 2019 ein neu errichtetes Executive Committee. Darin vertreten sind neben dem Konzernvorstand auch die globale Leiterin der Forschung & Entwicklung, May Shana’a, sowie der globale Leiter der Supply Chain, Harald Emberger. Shana’a arbeitet seit 2014 für Beiersdorf, Emberger seit 2015.