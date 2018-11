PepsiCo:Freiwillige Nährwertampel

28.11.2018 Lebensmittel Praxis

PepsiCo gab heute bekannt, eine farbkodierte Nährwertkennzeichnung für Getränke und Lebensmittel in zahlreichen EU-Ländern zu testen. Dabei verwendet das Unternehmen den auf 100ml/g basierenden Ansatz, den das Unternehmen bereits freiwillig in Großbritannien und Irland anwendet.

Silviu Popovici, President PepsiCo Europe Sub-Saharan Africa erklärt: „Wir möchten den Verbrauchern detaillierte Nährwertinformationen zu den Lebensmitteln geben, die sie essen und trinken. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, ein System auszuweiten, das in Großbritannien und Irland bereits gut angenommen wird und bei dem die Farbkodierung auf den Nährstoffwerten pro 100ml/g anstatt pro Portionsgröße basiert. Wir glauben, dass dieses System den Verbrauchern in anderen europäischen Märkten helfen wird, Nährwertinformationen leicht und umfassend zu entschlüsseln.“

„Es ist weiterhin unser Ziel, mit anderen Stakeholdern zusammenzuarbeiten, um uns auf ein EU-weites Kennzeichnungssystem zu verständigen, und wir sind bereit, unsere Erkenntnisse aus den Tests zu teilen, um diesen von der EU geleiteten Prozess zu unterstützen.“

PepsiCo war eines der Unternehmen hinter dem Evolved-Nutrition-Label-System (ENL), bei dem die Farbkodierung auf den Nährstoffwerten pro Portionsgröße basierte. Das System beruhte auf dem bestehenden Referenzwert-System für Nährstoffe, das 500 Millionen Konsumenten in der EU bekannt ist. Die ENL Unternehmen – The Coca-Cola Company, Mondeléz, Nestlé, PepsiCo und Unilever – hatten eingeräumt, dass das Fehlen von EU-weit definierten Portionsgrößen zu einem mangelnden Verständnis und einer unzureichenden Unterstützung des Systems geführt hatte. Da es keine gesetzlich festgelegten Portionsgrößen in der EU gibt, wurde am 20. November bekannt gegeben, die ENL-Testphase auszusetzen.