Emmi:Demarmels folgt Riboni

27.11.2018 Lebensmittel Praxis

Ricarda Demarmels (Foto) wird Chief Financial Officer (CFO) der Emmi-Gruppe und in dieser Funktion auch Mitglied der Konzernleitung. Sie tritt damit im nächsten Jahr die Nachfolge von Jörg Riboni an. Riboni hatte im Mai angekündigt, dass er bei der Generalversammlung im April 2019 sein Amt als CFO zur Verfügung stellen will.

Anzeige

Die Schweizerin ist nach einer Unternehmensmeldung eine ausgewiesene Finanzexpertin und arbeitet zurzeit bei der Orior-Gruppe als CFO und Mitglied der Konzernleitung. Besonders wertvoll für Emmi seien die Erfahrungen von Ricarda Demarmels in den Fachgebieten Strategieberatung, M&A, Integration, Finanzierung und finanzielle Führung von Portfoliounternehmen. Diese habe sie bei Oliver Wyman Financial Services und im Umfeld der Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis Equity Partners gesammelt. Ricarda Demarmels wird ihre Stelle im Juni 2019 antreten.