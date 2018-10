Followfood :Palm macht sich für Nachhaltigkeit stark

18.10.2018 Lebensmittel Praxis

Seit diesem Monat hat Followfood mit Julius Palm (Foto) einen Mitarbeiter, der sich als Director Sustainability & Innovations um alle Nachhaltigkeitsthemen des Friedrichshafener Lebensmittelproduzenten kümmert. Er wird am Standort Berlin arbeiten.

Mit der neu geschaffenen Position und der Präsenz in Berlin unterstreicht das Unternehmen nach eigenen Angaben den Anspruch, Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen weiter voranzutreiben. Darüber hinaus will sich Followfood (Marken Followfood und Followfish) stärker in die gesellschaftspolitische Diskussion um Ökologie und Sustainability einbringen, wie in einer Pressemeldung betont wird.

Julius Palm hat bereits in den vergangenen zwei Jahren parallel zu seinem Studium an der Zeppelin University bei Followfood gearbeitet und sich um Projekte wie plastikfreie Verpackung gekümmert. Er fungierte darüber hinaus als Assistent der Unternehmensstrategie.