Wanzl:Schöpf leitet Shop Solutions

28.09.2018 Lebensmittel Praxis

Dr. Holger Schöpf (Foto) leitet seit 1. September den Geschäftsbereich Shop Solutions bei der Wanzl Metallwarenfabrik GmbH in Leipheim. In dieser Funktion verantwortet er insbesondere die weitere strategische Ausrichtung des Geschäftsbereichs sowie die Expansion im In- und Ausland.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe und die damit verbundene Herausforderung Wanzl weiter in Richtung Gesamtlösungsanbieter im Bereich Ladenbau zu entwickeln. Ich bin überzeugt, dass wir die Erfolgsgeschichte von Wanzl Shop Solutions fortführen werden“, so Dr. Holger Schöpf über seine Bestellung. Der 42-Jährige studierte Betriebswirtschaft an der Universität Innsbruck. Im Anschluss war der Ladenbauexperte in verschiedenen leitenden Positionen tätig und blickt auf eine langjährige internationale Erfahrung zurück. Zuletzt verantwortete er beim Ladenbauspezialisten Schweitzer Project AG die kaufmännische Leitung Food und war internationaler Projektmanager. Dabei steuerte er weltweit Projekte im Sinne der Kunden und führte diese mit seinen Teams zum Erfolg.

„Mit Dr. Holger Schöpf haben wir einen erfahrenen Ladenbauexperten für Wanzl Shop Solutions gewonnen, auf dessen Kenntnisse wir vertrauen und von dessen internationaler Erfahrung wir profitieren werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen ihm viel Erfolg für seine neue Aufgabe“, so Bernhard Renzhofer, Geschäftsführer Wanzl Metallwarenfabrik GmbH.